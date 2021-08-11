Борис Шинчук: Выборы добавят накала к нашим 34 градусам еще как минимум десять

Александр Уриевский

Нынешний насыщенный партийный список, представленный на выборах показывает их демократичность. Очевиден интерес со стороны населения, широкий спектр политических позиций. Об этом заявил Председатель Общественной палаты региона Борис Шинчук сегодня, 11 августа, на заседании круглого стола в рамках региональной презентации доклада Фонда исследования демократии «Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году».

В мероприятии кроме Бориса Шинчука, председателя регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года, участвуют члены ОПы, общественного штаба по наблюдению за выборами, эксперты.

- У нас будет штаб наблюдателей, там будут видео возможности, чтобы следить за всеми избирательными участками. Будут кроме общественных наблюдатели от партий, что тоже говорит об открытости и демократичности выборов, - поделился мнением Шинчук, - Выборы добавят накала к нашим 34 градусам еще как минимум десять. Здесь острый политический момент, тут конкуренция. И рядом с политическими наблюдателями будут наши общественники. Доклад многое показывает в предвыборной ситуации: наш земляк Михаил Мамонов подготовил аналитику. Согласно полученным данным, 51 процент опрошенных готовы принять участие в выборах. Это уже много, а агитация будет нарастать. 36 процентов говорят, что уверены в том, за кого голосовать. В 2016 году, на предыдущих выборах в Госдуму, эти проценты были меньше. Мотивация людей прийти на выборы есть, - заключил председатель регионального общественного штаба.

В докладе есть аналитика по мотивации избирателей. 31 процент зовет на выборы гражданский долг, на втором месте - традиция голосовать. На третьем - ценность выбора. При чем у молодежи здесь самый высокий процент.

- Разнообразие и высокий политический накал, - охарактеризовал ситуацию, которая зафиксирована в докладе председатель общественной палаты, Борис Шинчук.

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