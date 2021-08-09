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Общество9 августа 2021 9:13

По Саратову курсируют проржавевшие насквозь троллейбусы

Горожанин пожаловался в соцсети
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото выложили в сеть

Фото выложили в сеть

Житель Саратова пожаловался в соцсети на удручающее состояние троллейбуса. Также мужчина выложил несколько фото.

На снимках видно, что пол в троллейбусе проржавел насквозь – в одном месте даже видно дорогу.

Горожанин сделал несколько снимков

Горожанин сделал несколько снимков

Горожанин уточнил номер маршрута – №4.

Саратовцы в комментариях обратили внимание на то, что в подобный пролом легко может кто-то провалиться. Некоторые шутили про то, что ржавые дыры – это кондиционер.

Напомним, также горожане жалуются на разбитые окна в троллейбусах.

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