По Саратову курсируют проржавевшие насквозь троллейбусы

Фото выложили в сеть

Житель Саратова пожаловался в соцсети на удручающее состояние троллейбуса. Также мужчина выложил несколько фото.

На снимках видно, что пол в троллейбусе проржавел насквозь – в одном месте даже видно дорогу.

Горожанин сделал несколько снимков

Горожанин уточнил номер маршрута – №4.

Саратовцы в комментариях обратили внимание на то, что в подобный пролом легко может кто-то провалиться. Некоторые шутили про то, что ржавые дыры – это кондиционер.

Напомним, также горожане жалуются на разбитые окна в троллейбусах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.