В Саратове на маршруты выходят троллейбусы с разбитыми стеклами

Троллейбус с разбитым лобовым стеклом катается по улицам Саратова
В Саратове по троллейбусным маршрутам ходит транспорт с разбитыми стеклами.
Читатели поделились с «КП-Саратов» фотографиями троллейбусов, который ходит с разбитым лобовым стеклом.
Работники Кировского троллейбусного депо рассказали, что до 10% машин парка выпускают с теми или иными дефектами стекла: трещинами, вмятинами.
На стекле троллейбуса присутствует лопина
Также стало известно, что на маршрутах становится все меньше и меньше машин из-за того, что для них попросту нет колес. Чтобы заменить пробитое колесо, его снимают с других троллейбусов. И в принципе работники депо жалуются на нехватку запчастей.
На дневные рейсы приходится выпускать даже дежурные троллейбусы, которые обычно ходят только в темное время суток. Они в плохом состоянии и могут попросту не доехать.
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