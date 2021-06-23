В Саратове на маршруты выходят троллейбусы с разбитыми стеклами

Троллейбус с разбитым лобовым стеклом катается по улицам Саратова

В Саратове по троллейбусным маршрутам ходит транспорт с разбитыми стеклами.

Читатели поделились с «КП-Саратов» фотографиями троллейбусов, который ходит с разбитым лобовым стеклом.

Работники Кировского троллейбусного депо рассказали, что до 10% машин парка выпускают с теми или иными дефектами стекла: трещинами, вмятинами.

На стекле троллейбуса присутствует лопина

Также стало известно, что на маршрутах становится все меньше и меньше машин из-за того, что для них попросту нет колес. Чтобы заменить пробитое колесо, его снимают с других троллейбусов. И в принципе работники депо жалуются на нехватку запчастей.

На дневные рейсы приходится выпускать даже дежурные троллейбусы, которые обычно ходят только в темное время суток. Они в плохом состоянии и могут попросту не доехать.

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