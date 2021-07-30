Энергетики «подарили водопад» жителям Ленинского района

Сегодня, 30 июля, в Ленинском районе корреспонденту «КП-Саратов» удалось заснять забавный «коммунальный водопад».

Потоки прошедшего около часа назад дождя хлынули в злосчастную яму, разрытую «Т Плюс» больше месяца назад. Напомним, раньше мы писали о том, что на краю ямы стоит световая опора, которая могла рухнуть в любой момент, лишив интернета целый микрорайн. После публикации столб пообещали перенести. На ситуацию обратили внимание чиновники во время рейда по местам проблемных коммунальных работ.

Сегодня же границы ямы расширились – ливень размыл края, а очевидцы могли наблюдать искусственный водопад.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.