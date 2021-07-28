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Общество28 июля 2021 12:19

Разрушение Дома художника в Саратове изучает прокуратура

Документы в надзорный орган передало областное управление по охране объектов культурного наследия
Источник:kp.ru
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Новый собственник Дома художника в Саратове готовит рабочую документацию на противоаварийные работы и должен отдать ее в Управление по охране объектов культурного наследия для получения разрешения «на шурфы и зондажи». Когда закончатся противоаварийные работы сказать пока нельзя, потому что нет готовой документации. Об этом Владимир Мухин, начальник областного управления по охране объектов культурного наследия, рассказал на брифинге 28 июля.

Что касается ответственности за состояние здания и его разрушения. Если говорить о сегодняшнем состоянии, мы знаем, здание долго переходило из рук в руки, были пожары.

Мы запланировали на 2021 год подготовку охранного обязательства, там будут определены виды работ, сроки их проведения. Все это вручим собственнику и будем отслеживать их выполнение.

С сотрудниками районной прокуратуры мы на объекте были, материалами с ними поделились. Сейчас они проводят проверку и как только будет ее результат, надеемся, с нами прокуроры им поделятся, - сказал Мухин на вопрос ответственности собственников за разрушение объекта культурного значения.