Обрушившийся Дом художника в центре Саратова был памятником культуры

В Управлении по охране объектов культурного наследия в Саратовской области прокомментировали обрушение стены дома на Московской, 125.

Здание входит в число объектов культурного наследия регионального значения с 1989 года. В 2016 году определены его границы и предмет охраны. В 2021 году запланирована проверка особняка.

- В настоящий момент информация об инциденте передана в отдел контроля и надзора. И будет принята к сведению при проведении проверки, процесс которой будет начат на этой неделе, — заявили в ведомстве.

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