Холдинг "Волга-медиа" отмечен региональным Следственным комитетом

Награду журналисту вручил руководитель Следственного управления полковник Анатолий Говорунов Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Саратовской области в преддверие профессионального праздника, который отмечается 25 июля, были торжественно вручены ведомственные награды сотрудникам следственного управления.

Наградили также представителей СМИ, которые побеждали за последний год в ведомственных конкурсах. Почетную грамоту получил и представитель холдинга «Волга-Медиа» Александр Уриевский в номинации «Раскрытие образа сотрудника Следственного комитета», за публикацию в газете «Комсомольская правда – Саратов» «Лучший следователь России работает в Саратовской области»