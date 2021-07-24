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Общество24 июля 2021 9:14

Холдинг "Волга-медиа" отмечен региональным Следственным комитетом

Почетную грамоту получил редактор сайта «Комсомольская правда – Саратов»
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Награду журналисту вручил руководитель Следственного управления полковник Анатолий Говорунов

Награду журналисту вручил руководитель Следственного управления полковник Анатолий Говорунов

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Саратовской области в преддверие профессионального праздника, который отмечается 25 июля, были торжественно вручены ведомственные награды сотрудникам следственного управления.

Наградили также представителей СМИ, которые побеждали за последний год в ведомственных конкурсах. Почетную грамоту получил и представитель холдинга «Волга-Медиа» Александр Уриевский в номинации «Раскрытие образа сотрудника Следственного комитета», за публикацию в газете «Комсомольская правда – Саратов» «Лучший следователь России работает в Саратовской области»