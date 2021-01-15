Старший лейтенант юстиции Юлия Дементьева закончила Саратовскую академию права в 2012 году, поработала следователем в Пензе, а с 2017 года расследует особо важные дела в Саратове и области. Несмотря на относительно небольшой срок работы в СК, она не только неоднократно получала поощрения областного руководства, но и стала лучшим следователем страны.В последние дни Юлия Дементьева была занята в расследовании сразу в трех районах Саратовской области. Прямо сейчас она ведет несколько громких дел, в том числе случай, когда мать выкинула в окно двух своих дочерей.Накануне десятилетнего юбилея Следственного комитета России пресс-служба регионального СУ СКР смогла организовать для «КП-Саратов» интервью с одним из самых занятых, профессиональных и при этом, не скроешь, изящных следователей страны.- Юлия Павловна, как так вообще вышло, что вы следователь СКР и занимаетесь раскрытием убийств, а не чем-то более мирным и спокойным?- Еще в школе, классе в восьмом, я загорелась идеей работать в правоохранительных органах. У меня отец работал в уголовном розыске. Я знала, где он работает, почему его часто нет дома, но до конца, конечно, не могла осознавать, каково это.Мой двоюродный брат начинал работать следователем прокуратуры, в том числе по его рассказам я узнавала что-то большее об этой профессии. Когда после школы надо было выбирать, где продолжать учебу, у меня не было сомнений, что я выберу юриспруденцию. При этом папа мне всегда говорил, что вся романтика в представлениях об этой работе очень быстро проходит, все не так, как показывают нам в кино и по ТВ. Жизнь меня заставила подумать, куда же идти после окончания Саратовской академии права, и я пошла в аспирантуру. Потом поработала юристом. Но чувствовала, что это не совсем то, чем бы хотела заниматься. Я по натуре человек активный, инициативный. Мне есть с чем сравнить, я поработала «на гражданке» — это было скучновато.В 2014 году у нас в семье произошло несчастье — погиб отец, который был для меня примером в жизни, прошедший две войны, а после, как уже сказала, служивший в уголовном розыске. И в этот момент мне поступило предложение пойти на работу в Следственный комитет в Пензенской области. Я освежила в голове все, к чему я стремилась до сих пор, и в декабре 2014 года пошла работать в Ленинский следственный отдел в Пензе.Вот тут я начала уже по крупицам узнавать все тонкости профессии следователя. Оказалось, здесь надо много трудиться, перерабатывая огромный объем информации. И еще — очень большая ответственность, потому что в прямом смысле влияем на людские жизни и судьбы.- Каково было на первых выездах, в первых делах? Ведь это всегда смерти, кровь… Эмоционально как с этим справлялись?- Первое время я себя настраивала на то, как я вообще смогу посмотреть на труп. А ведь следователь должен не только проводить осмотр, но и присутствовать на вскрытии. Я помню, как впервые отправилась на место убийства. Мысленно я собралась. Главное — не упасть в обморок. Настраивала себя на то, что это моя работа и я должна ее выполнять. Потом — на вскрытие. Собрала волю в кулак, забежала в морг… Главное, эксперт тогда попался понимающий - оценил, что я совсем молода, еще не аттестованный сотрудник. Все записала, все сделала, потом даже сказала себе: «Молодец, не упала в обморок».В этих случаях волю эмоциям давать неправильно. Повторюсь и повторяю себе каждый раз — это моя работа.- Какие дела особенно запомнились, какие можете назвать из вашей практики самыми необычными?- Были такие, которые запомнились именно необъяснимой, странной жестокостью. В марте 2019 года я работала следователем Октябрьского следственного отдела в Саратове. В квартире на улице Рабочей обнаружили тело пожилого мужчины, 70 лет, с 30 колото-резаными ножевыми ранениями. Если не оперировать юридическими терминами: что мог сделать дедушка, чтобы стать жертвой такой расправы? Он жил один, не работал, гостей не принимал. В результате оперативных мероприятий был установлен подозреваемый — 20-летний житель Саратова, который занимался продажей и установкой газового оборудования. Делая поквартирный обход, он заприметил дедушку, который показался ему легкой добычей. Он приходил к нему несколько раз, продал ему газоанализаторы, вошел в доверие к пенсионеру и вызнал, что у того есть накопления на банковской карте. В очередной визит молодой человек молотком и ножом забил пенсионера. При этом избитый мужчина оставался жив, когда преступник оставил его умирать. И оставил не просто так, а связав ему руки и ноги рубашкой. Банковскую карточку убийца забрал с собой.Когда подозреваемый уже признал вину, он рассказал, что у него была тяжелая финансовая ситуация, нужны были деньги, и поэтому он пошел на убийство. Но после того, как жестоко расправился со стариком, на самом деле он отправился отдыхать — отпраздновал свой день рождения. Удивительная черта циничного хладнокровия. Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.Еще из того же плана дел особой жестокости запомнился поджог дома на улице Вольской в Саратове. Мужчина сжег дом, где в тот момент были его родители и жена. Этому человеку суд назначил пожизненный срок наказания.- С тех пор как начали работать, что-то изменилось у вас внутри, в душе? Пришла какая-то черствость, уже не нужно каждый раз собирать всю волю в кулак, чтобы не дать простор эмоциям?- Нет, душевной черствости не появилось. Я очень переживаю каждый раз за тех людей, которые пострадали от действий преступников. Особенно в делах, где жертвами становятся дети, это очень тяжело. Все мы люди и знаем, что дети - это святое. При расследовании таких дел появляется твердость характера. Не жесткость, не жестокость, не хладнокровие, а именно твердость в принятии решений.- Как при такой работе следователи борются со стрессом? Вот вы конкретно?- Я больше за активный отдых. Люблю ходить в спортзал. Правда, в последнее время подзабросила — очень много работы, да и пандемия с ограничениями на спорт внесла свои коррективы.Пойдешь в спортзал — и все эмоции оставляешь там.А еще необходимо общение с родными и близкими. Сейчас особенно понимаю, как это важно и нужно, в том числе из-за коронавирусных ограничений. Очень редко вижу маму, которая живет в Пензенской области. Просто поговорить с родными на темы, не связанные с моей работой, — уже отдых. Иногда даже телевизор смотрю.- Как насчет программ про следователей, сериалы? «След», «Тайны следствия»?- Нет, это не смотрю. Во-первых, то, что там показывают, не совпадает немного с реалиями, а во-вторых, мне всего такого на работе хватает, хочу отдохнуть. Поэтому если и телевизор, то что-то легкое совсем.- Изменилось ли за годы отношение родственников к вашей работе в СКР?- Мама меня изначально всегда поддерживала, а папа до своей гибели мне постоянно говорил, что работа следователя — не женская профессия. Наверное, в душе он был бы рад, что я стала следователем, и, может быть, даже горд за мои определенные успехи, но тогда он очень переживал по этому поводу. Он знал всю эту кухню изнутри, как это на самом деле тяжело, какой это труд. Говорил мне: «Дочка, надо тебе выбрать что-то поспокойнее».Когда я увольнялась из Пензы и потом, когда пошла на работу снова в Следственный комитет, но уже в Саратове, мама меня поддержала в каждом случае. Спасибо ей за это огромное.Есть родственники, которые от этого всего далеки и говорили: «Не женская эта профессия, дома тебя нет, постоянные выезды, ночные дежурства». На это у меня своя точка зрения. Я считала, что лучше я попробую, чем потом всю жизнь буду жалеть, что упустила свой выбор.Мои друзья не все юристы, не все служат, и поэтому иногда они меня даже жалеют, когда я не могу с ними встретиться, или видят меня такой, невыспавшейся, всю в делах. Но в конечном итоге все поддержали, и сейчас уже признали: ты — молодец!- В 2019 году СК РФ признал вас лучшим следователем страны по итогам конкурса среди всех региональных управлений. Обошли многих коллег с большим опытом работы. Как сложилась такая оценка?- Не берусь отвечать, почему именно я — лучший следователь. Если брать мою работу за 2019 год, то там были критерии по количеству завершенных расследований и направленных в суд уголовных дел. А еще у меня есть стимул к работе. К тому же на тот момент я служила в Октябрьском следственном отделе Саратова и у нас был невероятно сплоченный профессиональный коллектив. Мы все работали вместе, если можно так выразиться, делали одно дело. И не для того, чтобы занять высокое место в каком бы то ни было конкурсе.Еще хочется не стоять на месте. Нужно развиваться как специалист, как юрист, быть подкованным в максимально широком круге вопросов. Как показывает практика, все бывает таким неоднозначным, а ситуации — нестандартными. Но если у тебя есть багаж знаний и не зацикливаешься на определенном типе дел, то ты уже можешь работать значительно эффективнее.Что касается непосредственно конкурса на лучшего регионального следователя, то там учитывается количество направленных в суд дел, количество принятых по ним решений — перечень большой, по которым оценивают следователей СКР. В регионе я победила, и поэтому мою кандидатуру направили на общефедеральный конкурс. А потом мне позвонили и сказали, что я победила в масштабах страны.Некоторые мои друзья, когда узнали об этом, меня спрашивали: «Там что, надо было петь, танцевать?». Нет, говорю, на сцену выходить не нужно. Просто надо было много работать и чтобы коллектив в следственном отделе был лучшим.- Какое отношение к женщинам-следователям, в том числе со стороны специалистов других служб, с которыми пересекаетесь по роду деятельности?- Как и везде — как себя поставишь. Но вообще у нас тенденция, в том числе и в нашем региональном управлении, что очень много девушек идут на службу. Работают они наравне с парнями и очень достойно. Женщины обычно стрессоустойчивее и терпеливее, способны к затяжной, кропотливой работе. Особенно в таком деле, как следствие, где шаг в сторону — документ, любое действие — еще документ. Терпение и труд все перетрут. В работе следователей это одни из основных факторов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Руководитель СУ СК России по Саратовской области Анатолий Говорунов: «Не ожидал, что вернусь в родной Саратов»Новый глава регионального Следственного комитета рассказал о своем возвращении на родную землю, переменах в Саратове, новой встрече с прежними коллегами и своей кадровой политике (подробнее)