Бусаргин, Романов и Исаев: информационный вброс против Володина – провокация

Саратовские политики и чиновники прокомментировали опубликованные в интернете провокации в адрес спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Напомним, также уже высказались депутат ГД Николай Панков и губернатор Валерий Радаев.

Председатель регионального правительства Роман Бусаргин пишет в своём Telegram-канале, что ему очень жаль, что в предвыборной борьбе оппоненты Володина пускают в ход сплетни.

- Зная Володина лично, взаимодействуя с ним по работе, могу сказать, что это человек с неиссякаемой энергией, настоящей силой воли, уважающий традиционные ценности, настоящий патриот своей страны и малой родины. Он добился всего сам, став влиятельным политическим деятелем. Вячеслава Викторовича знают все саратовцы, это факт. У него огромное количество сторонников, он мог бы не делать всего того, что делает для нашего региона, его бы все равно знали и уважали. Но он так не может. Если есть проблема, Володин за нее берется, - пишет чиновник, уточняя, что не все известные саратовцы помнят свою малую Родину, в отличие от Володина, что для спикера ГД не существует трудностей:

- Вспомнить даже ситуацию по обманутым дольщикам в Саратовской области. Механизмы были найдены, в том числе на федеральном уровне, в итоге тысячи жителей смогли получить жилье. Сейчас активно идет работа по обеспечению жильем многодетных семей и детей-сирот. Это глобальные проблемы, которые без поддержки региону было бы крайне сложно разрешить в столь короткие сроки.

Также высказался мэр Саратова Михаил Исаев. Его комментарий опубликовали в Telegram-канале городской администрации. Чиновник пишет, что никакие провокации, «лживые и беспочвенные обвинения в чем-либо» не смогут затмить список дел Володина. Также градоначальник отметил, что именно благодаря спикеру ГД Саратову удалось превратиться в другой город – современный, комфортный и уютный.

- Но много над чем еще предстоит работать, поэтому критика, звучащая из уст Вячеслава Викторовича в наш адрес, оправдана и справедлива. Мы стараемся оперативно исправлять ситуацию. Без критики нет развития, - пишет мэр.

Помимо вышеперечисленных представителей саратовской власти на ситуацию отреагировал и председатель облдумы Александр Романов. По его словам, спикер Володин привлекает в область большие средства, в том числе из федерального бюджета, чтобы людям было комфортнее жить в регионе. Романов заявил, что Володин полностью отдается региону и Саратову, и каждый местный житель может вспомнить его проекты:

- Кроме того, много внимания спикер Госдумы уделяет социальным проблемам: строительству школ, дорог, медучреждений, благоустройству. Только с его помощью смогла решиться многолетняя проблема обманутых дольщиков. Сейчас на его контроле решение вопроса с жильём для детей-сирот, многодетных семей, - напомнил Романов, обозначив, что у противники Володина могут только записывать «замшелые» ролики.

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