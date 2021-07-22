Николай Панков прокомментировал провокации в адрес Вячеслава Володина

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Депутат ГД Николай Панков в своём Telegram-канале «Пара слов» прокомментировал опубликованные в интернете провокации в адрес спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Политик пишет, что о подготовке провокаций было известно заранее, поэтому неожиданностью произошедшее не стало. Панков считает, что опубликованный ролик собран из фейков и домыслов.

- Знаю Володина более 30 лет как честного, порядочного и благодарного человека. Он родился, получил образование и работал в нашей области. Он помогает жителям, вне зависимости от тех или иных чиновников, которые здесь замещали руководящие посты. В отличие от многих других политиков, он занимается поддержкой области постоянно, а не только в избирательную кампанию, - пишет Панков, уточняя, что кроме грязных выдумок плохого про Володина сказать нечего, в то время как политик всегда помогает жителям региона.

- Судя по ролику, его делали те, кто ни разу не был в нашей области и даже на карте найти ее не сразу сможет. Хотя, не исключаю, что заказчики живут здесь. Советую блогерам хоть раз приехать к нам, пообщаться с жителями. Посмотреть, как отремонтирована трасса Саратов-Озинки. Зайти в поселок «Ветеран» или в гости к жителям Елшанки, которые 2 года назад переехали из бараков, благодаря Володину. Или хотя бы приехать туда, откуда начинается Россия - в Заволжье. Где Володин помог обеспечить водоснабжение. Тогда станет не до шуток, конечно, если у людей есть чувство совести. А так, сидеть в студии под кондиционером, читать по суфлёру заранее подготовленный текст и лепить «фильмы» большого профессионализма не требуется. Советую проехать всю область, в том темпе, в котором проходят его рабочие поездки. Без минуты на отдых и перекус, - пишет депутат.

Также Панков высказался о приписываемых Володину президентских амбициях. Депутат полагает, что их нет.

- В Саратовской области десятки успешно реализованных проектов, нацеленных на благополучие жителей. Но этого не понять тем, кто готов делать провокации за гульдены из иностранных фондов.

За годы работы у него возникло здесь огромное количество сторонников, они разделяют лозунг, с которым Володин идет по жизни – «Верьте только делам», - пишет Панков.

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