Валерий Радаев прокомментировал провокации в адрес Вячеслава Володина

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал опубликованные в интернете провокации в адрес спикера ГД Вячеслава Володина.

Радаев пишет, что Володина в регионе знают, как человека, который постоянно помогает землякам, который не делит проблемы на большие и малые и одинаково относится к решению любых вопросов, с которыми к нему обращаются.

- Саратовцам хорошо известна его большая благотворительная деятельность – предуниверсарий для детей из малообеспеченных семей, дома для медиков, переселенцев из аварийного жилья, городские парки отдыха, памятники героям войны. При его непосредственной поддержке регион реализует огромное количество проектов по строительству школ, больниц, дорог, спортивных комплексов. Таких примеров очень много, в каждом районе области, - цитируют главу региона в Telegram-канале «Пул №64».

Радаев также напомнил, что Володин всегда выполняет свои обещания, и в этом его сильная черта.

- Сегодня его высокий авторитет у жителей пытаются очернить, идут на провокации. Это низко, глупо, неубедительно! Вячеслав Викторович Володин работает в интересах людей с огромной самоотдачей, искренне и ответственно, - резюмировал губернатор.

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