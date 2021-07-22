«Детскому миру» в Саратове возвратят исторический облик

Сегодня, 22 июля, в саратовской областной думе состоялось заседание градозащитного совета.

В числе прочих обсуждался вопрос о возвращении исторического облика «Детскому миру» и воссоздании Доходного дома Подклетновых. Градозащитники считают, что от этих зданий и также бывшей мельницы Рейнеке зависит туристическая привлекательность региона.

Блогер Владимир Лешуков напомнил о возвращении прежнего внешнего вида саратовскому цирку и фонтану «Одуванчик», откуда открывается вид как раз на «Детский мир»:

- Его облик был утрачен, его превратили в какой-то серый ящик, и он сильно проиграл в архитектурном плане. Собственник у здания теперь другой. Велись переговоры. Намечается реконструкция, ремонт. Со здания снимут все панели. Собственник поручит проектировщикам проработать возможность возвращения открытых галерей с использованием раздвижных стекол, - сказал Лешуков, уточнив, что также в виде цифрового панно восстановят историческую вывеску.

Напомним, также на совете было подписано соглашение с инвестором, планирующим восстановить мельницу Рейнеке.

В то время, как градозащитники ратуют за сохранение исторического облика, Дом Блюм на проспекте Кирова планируют реконструировать с надстройкой. Напомним, собственник получил у властей Саратова разрешение на незаконные работы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.