Саратовская мэрия закрыла глаза на нарушение закона в надстройке Дома Блюм

Объекту культурного наследия надстраивают третий этаж, которого там никогда не было

Саратов – безумно красивый город с удивительной и разношерстной архитектурой. Мы часто ходим по улицам и попросту не замечаем красоты, которая нас окружает. А всё почему? Потому что красота эта в большинстве случаев омрачается облезлыми стенами и разрушающимися фасадами. Градозащита же вообще у нас дело обреченное и подвластное только искренне радеющим сердцам. Но, потихоньку-полегоньку, кое-где и кое-как, что-то всё же удается спасти. И тут мы сталкиваемся с проблемой технологии спасения. Если одни дома реставрируют с учетом всех исторических деталей, то вот с другими возникают сложности.

Внесенный в реестр объектов культурного наследия местного (муниципального) значения Дом Блюм был построен в конце XIX века на улице Немецкая (угол проспекта Кирова и улицы Горького). Сейчас здание находится в не самом лучшем состоянии, но недавно стало известно о том, что вскоре там пройдет долгожданная реставрация. И всё бы хорошо. Но есть один нюанс. Зданию собираются надстроить третий этаж, мансарду.

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Неискушенный в тонкостях восстановления объектов культурного наследия читатель подумает: «А что такого?» Тут мы обратимся к законодательству, регулирующему такие работы. Итак, статья 5.1 федерального закона «Об объектах культурного наследия» гласит:

- На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия - говорится в законе.

Таким образом, возведение ещё одного этажа в доме, признанном культурным наследием, является абсолютно недопустимым делом. За разъяснениями «Комсомолка» обратилась в городскую мэрию. Чиновники заверили, что все необходимые разрешения в управлении по охране памятников собственником здания были получены.

- Выдано разрешение на проведение работ по сохранению рассматриваемого Объекта.

Основанием для выдачи разрешения является разработанная научно-проектная документация «Проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия — Дом Блюм, кон. ХIХ в.».

Проектом предусматривается проведение работ по реставрации фасада Объекта и приспособлению его для современного использования с возведением мансарды, - говорится в официальном ответе Комитета по архитектуре администрации Саратова.

То есть, получается, что как бы делать так нельзя, но если очень хочется, то можно?

Перестраивать такие здания нельзя, но если очень хочется...

Чтобы разобраться в ситуации, «КП-Саратов» обратилась к главе градозащитного совета Саратова Алексею Голицыну. Тот подтвердил, что разрешение действительно было выдано, и поделился своими мыслями на этот счет:

- Есть моя личная точка зрения, как гражданина: лучше так, чем как гостиница «Россия» напротив и гостиница «Европа» напротив, которые годами стоят бесхозно падающими и так далее. Пусть лучше владелец вот так распоряжается, не нанося ущерб ни гражданам, ни исторической памяти. То, что он получил разрешение на такие работы, это факт. Я скорее за, потому что если предпринимателям не давать ничего делать, они просто не смогут жить, и будет как с домом Подклетновых. Вот он стоит бесхозный, сейчас его полностью практически снесли, из-за того, что восстановить ничего не удастся, кроме, возможно, трёх кирпичей, - сказал Голицын.

В то же время коллеги Алексея, Денис Жабкин и Владимир Лешуков, неоднократно высказывались в соцсетях и СМИ против новоделов, за сохранение подлинных элементов и облика зданий. Так, они часто писали, например, о Доме Офицеров в Энгельсе, где первоначально планировали снести здание и возвести его по новой. Также они говорили о фонтане «Одуванчик». Градозащитники радовались, узнав, что он будет восстановлен в соответствии с историческим оригиналом. А судьба усадьбы Нессельроде на углу улиц Московской и Комсомольской не дает покоя до сих пор – там также планируют архитектурное "обновление".

Вот и получается, что у города нет денег на восстановление исторических зданий, поэтому градозащитникам приходится закрывать глаза на нарушение законодательства, лишь бы хоть что-то спасти. Грустно наблюдать за тем, как облик архитектурных шедевров меняется под рукой, пусть и заботливой, собственников, пока мэрия молчит и радуется тому, что не придется выделять на это всё средства.

Редакия "КП-Саратов" обратиться в органы прокуратуры по поводу законности перестройки здания Дом Блюм в историческом центре Саратова.

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