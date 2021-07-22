Саратовские градозащитники подписали соглашение о реставрации мельницы Рейнеке

Подписано соглашение о реставрации мельницы Рейнеке

Сегодня, 22 июля, в Саратовской облдуме проходит заседание градозащитного совета.

Глава совета Алексей Голицын рассказал о том, что сегодня подписывают меморандумы с владельцами исторических зданий. Он уточнил, что каждая территория будет описана отдельно.

Блогер Владимир Лешуков опроверг слухи о сносе бывшего комбикормового завода, где до этого была расположена паровая мельница Рейнеке:

- Инвестор намерен сохранить все исторические объекты, имевшие отношение к заводу Рейнеке. Не было никаких споров по двум корпусам мельницы, административному корпусу, у которого есть черты эклектики и раннего модерна. Была дискуссия о судьбе мучных складов. Приехав на территорию и осмотрев исторические постройки, мы пришли к соглашению, что они тоже будут сохранены и отреставрированы. Средней части основного корпуса, переделанной в советское время, вернут первоначальный облик, декор промышленного модерна и цилиндрическую кровлю. Инвестор берет обязательства по сохранению и воссозданию чугунных элементов, утраченные балясины и деревянные перила будут воссоздаваться. Восстановят также кронштейны.

После этого инвесторы и чиновники подписали соглашение.

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