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Общество22 июля 2021 15:07

Желтый уровень опасности: саратовский МЧС вновь предупреждает о ливнях и сильном ветре

Только вчера по региону прошлась непогода
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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МЧС Саратовской области предупреждает о плохой погоде. Завтра, 23 июля, в регионе будет желтый уровень опасности.

Местами по региону ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду и ливни – выпадет от 15 до 49 мм осадков. Также возможен град.

Напомним, сегодня в регионе устраняют последствия ночного урагана. 12 тысяч домов остались без электричества.

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