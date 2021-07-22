Желтый уровень опасности: саратовский МЧС вновь предупреждает о ливнях и сильном ветре

МЧС Саратовской области предупреждает о плохой погоде. Завтра, 23 июля, в регионе будет желтый уровень опасности.
Местами по региону ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду и ливни – выпадет от 15 до 49 мм осадков. Также возможен град.
Напомним, сегодня в регионе устраняют последствия ночного урагана. 12 тысяч домов остались без электричества.
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