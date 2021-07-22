Из-за урагана 12 тысяч домов в Саратовской области остались без электричества

По Саратовской области прошелся шторм Фото: Дарья Васенина

В девяти районах Саратовской области сегодня, 22 июля, устраняют последствия ночного урагана. Повреждения зданий и линий электропередач зафиксированы на территории Турковского, Ртищевского, Самойловского, Калининского, Петровского, Аткарского, Балашовского, Вольского и Энгельсского районов. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Об этом пишет в своем Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Более 12 тысяч домов остались без электричества. Пострадавших во время непогоды нет.

В Турковском районе повреждено семь зданий: кинотеатр, два магазина, здание администрации и детский сад. Нарушено электроснабжение в селе Каменка.

В Калининском районе частично сорвало крыши со школы в селе Казачка и спортзала в Степном. В поселках Колокольцовка, Свердлово и Таловка отключили электричество. В Васильевском упавшее дерево повредило магистральный газопровод.

- К ликвидации последствий во всех муниципалитетах привлечены 110 человек и 36 единиц техники. Главам поставлена задача – проконтролировать лично все работы, а также приступить к оценке ущерба. В кратчайшие сроки необходимо возобновить подачу электричества и газа во все жилые дома, провести первоначальные аварийно-восстановительные работы в поврежденных зданиях, - сообщил Бусаргин.

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