Как выглядит Саратовская область после шторма 22 июля 2021: сорванные крыши, упавшие на машины деревья, обрывы проводов

Фото очевидцев

Около полуночи на Саратовскую область обрушились проливной дождь и сильный ветер. Как и предупреждали в МЧС днем 21 июля, скорость ветра достигала в порывах 28 метров в секунду. По шкале Бофорта это еще не ураган (от 32 метров в секунду), но уже сильный шторм.

В соцсетях саратовцы делятся видео штормовых ударов и фотографиями последствий буйства стихии. В низинных местах в городе снова затопило дороги, как, например, на улице Шехурдина у моста возле Студгородка. Здесь заглохли, получив гидроудар, автомобили.

Фото очевидцев

Во дворах снова падали огромные тополя. Некоторые упали на припаркованные машины.

Фото очевидцев

По данным МЧС, информации о пострадавших пока не поступало. Прошлась стихия не только по областному центру.

В Балашове, по информации БалашовГорсвет, на некоторых улицах города произошёл обрыв проводов. Сейчас там нет света. Оперативная бригада электриков занимается восстановлением электричества.

Фото очевидцев

В Аткарске после сильных порывов ветра прошедшей ночью произошли аварии на электролиниях. Не было света в поселке Лопуховка, селе Малые Копены, З. Хутора, Даниловка, Б. Екатериновка, Умет, Елизаветино, Кочетовка, Белгаза, Вяжля. Сразу шесть бригад восстанавливают электроснабжение.

Накануне вечером самый западный райцентр Турки после ударов шторма частично сорваны потерял крыши детского сада, кинотеатра и магазина. Также повредило кровли жилых домов, оборвало газопровод и линии ЛЭП.

Фото очевидцев

Зампреду Правительства области Александру Соловьеву глава региона Валерий Радаев поручил взять на личный контроль ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Фото очевидцев

В Саратове мэр Михаил Исаев еще ночью поручил главам районных администраций и коммунальным службам оперативно ликвидировать последствия непогоды. Ситуацию поручено держать на личном контроле первому заместителю Дмитрию Алексееву.

Фото очевидцев

О проблемных адресах горожане могут сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу».

Телефоны ЕДДС:

- Центральный пункт: 659-659

- Волжский район: 659-695

- Заводской район: 659-871

- Кировский район: 659-872

- Ленинский район: 659-873

- Октябрьский район: 659-874

- Фрунзенский район: 659-876

Напомним, аналогичный шторм накрыл Саратов недавно, 29 июня.

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