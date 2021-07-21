Дело на экс-чиновника мэрии по реконструкции проспекта Кирова передано в суд

Уголовное дело Геннадия Свиридова – экс-председателя Саратовского городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта передано в суд, сообщает пресс служба СК РФ.

Обвинения в превышении полномочий были предъявлены чиновнику еще 2019 году. По данным следствия, комитетом дорожного хозяйства был неправомерно заключен контракт на выполнение работ по обустройству территорий с коммерческой организацией, сума которого составила 6 022 327 рублей. Еще до начала работ стало известно, что часть территорий, указанных в контракте являются частными, а соответственно их благоустройство не подлежит финансированию за счет бюджетных средств. Заведомо зная об этом, председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта муниципального образования «Город Саратов» Геннадий Свиридов, подписал акты и оплатил подрядчику стоимость работ.

Прокуратурой Саратовской области, совместно с УФСБ было возбуждено уголовное дело по результатам проведенного расследования. Обвиняемый своей вины не признал, но следственные органы собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.