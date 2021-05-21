Бывшему чиновнику мэрии Саратова предъявили уголовное обвинение за плитку на проспекте Кирова

Геннадий Свиридов

Следователями регионального СУ СКР предъявлено обвинение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшему чиновнику мэрии Саратова.

Ответственность за вольное распоряжение бюджетными средствами грозит экс-председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта муниципального образования «Город Саратов». По данным «КП-Саратов» речь идет о Геннадии Свиридове, который внезапно уволился из мэрии осенью 2020 года.

В августе 2019 года Комитет дорожного хозяйства, заключил контракт с коммерческой организацией, на работы по благоустройству общественных территорий, а именно проспекта имени Кирова.

- Еще до начала выполнения подрядной организаций работ выяснилось, что часть благоустраиваемого участка не относится к общественной территории, то есть не является муниципальной собственностью, поэтому проведение на нем работ не подлежит оплате за счет бюджетных денежных средств. При этом было достоверно известно, что участок находится в частной собственности. Несмотря на это, председатель комитета, достоверно зная о недопустимости проведения работы по благоустройству частных территорий и их оплате за счет бюджетных средств, подписал акты выполненных работ и неправомерно оплатил подрядной организации денежные средства в сумме 6 022 327 рублей, - сообщили в региональном СУ СКР.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой города Саратова совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Сейчас по делу завершается предварительное расследование.