На Набережной Космонавтов снесут 40 гаражей

На Новой Набережной в Саратове продолжают сносить гаражи Об этом рассказал в своём Instagram мэр Михаил Исаев.

На данный момент идет демонтаж построек на участке от Вольской до Провиантской. Сначала снесут 20 гаражей, потом ещё 20.

- Данные работы проводятся с целью приведения набережной в соответствие функциональному назначению - рекреационная зона, - пишет Исаев (рекреационная зона – место в городе, оборудованное для прогулок, отдыха, занятий физкультурой и спортом).

Напомним, после открытия на Набережной нового пляжа спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил расширить пляжную зону и продолжить благоустройство берега.

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