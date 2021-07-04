Грозовые облака не помешали саратовцам выйти на новый пляж

Новый Саратовский пляж открылся 4 июля

Сегодня, 4 июля, состоялось официальное открытие нового городского пляжа в Саратове.

Корреспондент «КП-Саратов» решила лично убедиться, насколько он хорош.

Погода в день открытия, солнечная с утра, ближе к обеду стала пасмурной, однако новый пляж все равно был заполнен отдыхающими. Их не испугал даже прошедший дождь. Вода в Волге к этому дню прогрелась до 25 градусов.

Новое городское место отдыха у Волги оборудовано душевыми и кабинками для переодевания. Есть волейбольная площадка, прокат велосипедов, бесплатные шезлонги.

Кстати, в честь открытия была устроена пенная дискотека, которая особенно понравилась детям.

На пляже установлены вышка, где постоянно дежурят спасатели. На набережной неподалеку в день открытия стояли машины полиции, скорой помощи и облспаса. Пляж работает до 22:00.

Новый пляж также посетил глава Саратова Михаил Исаев. После заплыва и поделился планами на дальнейшее благоустройство пляжа.

- Нужно сделать побольше мест для переодевания и мытья ног, а также добавить новые спуски к воде. Доработать проект планируется в течение лета, - сказал Исаев.

На верхней линии набережной у пляжа уже заготовлено место для будущего фонтана.

Еще утром пляж посетил депутат Госдумы Николай Панков и также остался доволен проведенной работой.

Напомним, пляж на городской набережной открылся в первые в новейшей истории Саратова. Ранее горожанам для купания приходилось добираться до середины моста Саратов - Энгельс, где открыты «Городские пески» или до городского пляжа в Энгельсе.

Открытие нового места отдыха стало возможно в результате целенаправленных инициатив спикера ГД, депутата от Саратовской области Вячеслава Володина.