Володин предложил создать в Саратове несколько пляжей

Фото из Tek\legra-канала «Володин Саратов»

Сегодня, 5 июля, председатель Госдумы Вячеслав Володин на набережной в Саратове обсудил ее продление.

Напомним, вчера открыли новый пляж по инициативе Вячеслава Володина.

Председатель ГД призвал чиновников использовать все возможности. Он предложил создать еще несколько пляжей.

- Их должно быть несколько. Мы живем на Волге, у нас большая береговая линия, но всего лишь 3,9 км обустроено набережной и 531 метр пляжа, — отметил Володин.

Володин призвал реализовать проект по благоустройству 1 168 метров набережной за год. По его словам, можно будет завершить набережную в Октябрьском районе и выйти в Заводской.

Спикер Госдумы заявил, что деньги сами придут, если найдутся решения по подходам.

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