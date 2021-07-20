В Саратове прощаются с Николаем Титовым

Николай Титов
Фото: Екатерина Семенова
В эти минуты в Саратове родственники, друзья и коллеги провожают в последний путь известного саратовского фотографа Николая Титова.
Церемония прощания проходит в большом прощальном зале Ритуал.
Он долго и тяжело болел, средства на операцию помогали собирать коллеги. 17 июля Титов скончался в возрасте 68 лет.
Проститься с известным и уважаемым профессионалом своего дела приехали многие из тех, кто работал с ним – журналисты, редакторы, коллеги фотографы, члены регионального Союза журналистов РФ.
По решению семьи после прощания гроб с телом будет перевезён в Нижний Новгород для кремации.
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