В Саратове прощаются с Николаем Титовым

Николай Титов Фото: Екатерина Семенова

В эти минуты в Саратове родственники, друзья и коллеги провожают в последний путь известного саратовского фотографа Николая Титова.

Церемония прощания проходит в большом прощальном зале Ритуал.

Он долго и тяжело болел, средства на операцию помогали собирать коллеги. 17 июля Титов скончался в возрасте 68 лет.

Проститься с известным и уважаемым профессионалом своего дела приехали многие из тех, кто работал с ним – журналисты, редакторы, коллеги фотографы, члены регионального Союза журналистов РФ.

По решению семьи после прощания гроб с телом будет перевезён в Нижний Новгород для кремации.

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