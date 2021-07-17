Умер саратовский фотограф Николай Титов

Николай Титов Фото: Екатерина Семенова

В Саратове скончался Николай Титов, известный фотограф и фотокорреспондент.

Друзья покойного сообщили о трагедии в соцсети facebook, отметив, что Николай Титов умер 17 июля после тяжелой продолжительной болезни.

Николаю Титову было 68 лет, он много лет работал в крупных саратовских и федеральных изданиях, являлся членом Союза журналистов России и Творческого союза художников России.

Николай Титов долгое время провел в больнице в связи с диагностированным у него онкологическим заболеванием. В январе 2021 года был объявлен сбор средств на лечение.

Редакция Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и друзьям покойного.

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