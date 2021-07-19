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Общество19 июля 2021 12:37

Адель, Венера, Мира и Теона: оригинальные саратовцы дали детям имена

Вновь родилось больше девочек, чем мальчиков
Источник:kp.ru
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Вторую неделю подряд в Саратовской области рождается больше девочек, чем мальчиков. Подробности сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Родились 127 девочек и 112 мальчиков. Оригинальные родители назвали своих детей Аделью, Венерой, Мирой и Теоной.

Напомним, всего в ЗАГСах Саратова, Энгельса и Балакова за неделю выдали 239 свидетельств о рождении.

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