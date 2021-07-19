Адель, Венера, Мира и Теона: оригинальные саратовцы дали детям имена

Вторую неделю подряд в Саратовской области рождается больше девочек, чем мальчиков. Подробности сообщили в региональном управлении ЗАГС.
Родились 127 девочек и 112 мальчиков. Оригинальные родители назвали своих детей Аделью, Венерой, Мирой и Теоной.
Напомним, всего в ЗАГСах Саратова, Энгельса и Балакова за неделю выдали 239 свидетельств о рождении.
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