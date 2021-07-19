Пять пар близнецов родились в Саратове за неделю

За минувшую неделю в Саратовской области родились шесть пар двойняшек. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.
Уточняется, что пять пар близнецов родились в Саратове и одна пара – в Балакове.
Всего за прошлую неделю в ЗАГСах Саратова, Энгельса и Балакова выдали 239 свидетельств о рождении.
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