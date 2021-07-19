Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2021 12:26

Пять пар близнецов родились в Саратове за неделю

Ещё двое близнецов родились в Балакове
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

За минувшую неделю в Саратовской области родились шесть пар двойняшек. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Уточняется, что пять пар близнецов родились в Саратове и одна пара – в Балакове.

Всего за прошлую неделю в ЗАГСах Саратова, Энгельса и Балакова выдали 239 свидетельств о рождении.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.