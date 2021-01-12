Известный саратовский фотограф Николай Титов находится в больнице №1 Энгельса.Как сообщила на своей странице в Facebook Ирина Спешилова, пресс-секретарь министерства культуры, у него обнаружили онкологию.Николай Титов был прооперирован, но требуются еще две операции.- Нужна помощь на лекарства и лечение. Все подробности можно уточнить у дочери Николая. Она сейчас в Саратове, — написала Ирина Спешилова.Титова Оксана Николаевна, телефон 8-968-826-07-05.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.