Из больницы выписан водитель грузовика, который слетел с моста в Саратове и сгорел

Грузовик упал с моста и загорелся от вспыхнувшего газопровода

Водитель КАМАЗа, который упал с моста в Саратове на 1-м Жилучастке, выписан из больницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном минздраве, 45-летний мужчина после падения машины с моста был госпитализирован в областную клиническую больницу. Его состояние оценивалось как удовлетворительное. Его осмотрели врачи и после оказания помощи уже отправили домой на амбулаторное лечение.

Учитывая высоту падения и последующий взрыв и загорание газопровода, водитель грузовика, как говорят, «легко отделался».

В ГИБДД по Саратовской области уточнили «КП-Саратов», что пока экспертиза не пришла к выводам о причинах аварии. Изучается как возможность того, что какой-то иной автомобиль подрезал грузовик, так и наличие неисправностей у самого упавшего с моста КАМАЗа.

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