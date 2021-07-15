В Саратове из-за падения грузовика с моста произошел взрыв на газопроводе

Фото регионального МЧС

Сегодня, 15 июля, в Заводском районе Саратова произошло серьезное ЧП. С автомобильного моста на железную дорогу упал многотонный грузовик. Но это ещё не самое пугающее - упал он на газовую трубу. Прогремел взрыв, огонь пылающего газопровода не могли потушить 40 минут.

В МЧС Саратовской области рассказали, что сообщение о происшествии они получили в 14:50. Уточняется, что инцидент произошел по адресу Орджоникидзе, 1. На место отправили 44 человек и 12 единиц техники.

Позднее в «Единой дежурно-диспетчерской службе» также уточнили, что информация о столпе огня зафиксирована в районе 1-го жилучастка. Это связано с тем, что КамАЗ упал на газовую трубу, из-за чего произошел взрыв.

На место происшествия выехали все необходимые службы. Глава Саратова Михаил Исаев поручил главе Заводского района докладывать ему о ситуации каждые 15 минут.

Через некоторое время мэрия сообщила о том, что движение автомобилей по дороге на 1-м жилучастке временно перекрыто, а подача газа прекращена.

Полностью потушить огонь, уточнили в МЧС, удалось в 15:29.

По данным городской ГИБДД, водителя грузовика увезла скорая до прибытия правоохранителей.

UPD Водитель госпитализирован. Запущено реверсивное движение по одной полосе путепровода - сообщили в мэрии Саратова.

На данный момент известно, что сгорела часть коммуникаций и опор, на которых они размещаются, повреждено ограждение моста - путепровода.

Также отключена подача газа на ТЭЦ-1, прекращена подача газа в дома поселка Юриш, микрорайонов Авиатор и 1-й жилучасток. Газовая служба приступит к работам сразу же, как будут завершены противопожарные мероприятия.

UPD В ПривЖД уточнили, что из-за происшествия прервалось движение электричек. Пассажирские поезда дальнего следования продолжают курсировать.

Остальные сведения уточняются.

UPD Специалисты продолжают обследование путепровода на 1-м жилучастке и ждут его полного остывания, чтобы полноценно возобновить движение по нему.

Приволжская железная дорога приступила к работам на путях, на место прибыли специалисты энергокомпаний. В ночь начнутся восстановительные работы по кабельным линиям СГЭТ и «Саргорсвет».

UPD Зампред правительства области Соловьев заявил, что никто не пострадал. Руководством Приволжской железной дороги принято решение организовать движение поездов по альтернативной железнодорожной линии.

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