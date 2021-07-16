Полностью открыт проезд по мосту в Саратове, с которого накануне упал грузовик

Упавший грузовик спровоцировал пожар на газопроводе

В Саратове открыли все полосы движения по мосту, с которого 15 июля упал грузовик.

- После получения экспертного заключения движение по путепроводу на 1-м жилучастке полностью восстановлено. До обустройства ограждения скорость движения ограничена до 40 км/ч, а проход для пешеходов в сторону города запрещен, - сообщили в мэрии Саратова.

Напомним, упавший грузовик снес газопровод, начался пожар.

Сегодня для восстановления газопровода временно перекрывали три из четырех полос движения по мосту.