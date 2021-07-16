В Саратове продолжается создание технопарка

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В Саратове продолжаются работы по созданию технопарка на базе особой экономической зоны «Алмаз», которая расположена на базе ЦНИИИА [Центральный НИИ измерительной аппаратуры] — на углу Московской и Радищева.

Накануне совещание по этому вопросу в Саратове провел заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

- После посещения стройплощадки состоялось совещание по исполнению дорожной карты. Работа ведётся во взаимодействии Минпромторга РФ, Ростеха, Правительства региона и инвесторов. Ранее намеченные графики соблюдаются, - сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

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В перспективе на этой площадке должны быть созданы направления в области аэромобильности, космоса, зеленых технологий.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, который стал инициатором появления в Саратове такого объекта, говорил о намерении презентовать проект уже в августе.

Резидентам будущего технопарка полагаются льготы, в виде нулевой ставки по транспортному и имущественным налогам на 10 лет, по земельному налогу на 5 лет, а также пониженная ставка налога на прибыль.