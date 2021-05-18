Володин анонсировал создание в Саратове нового крупного проекта в сфере высоких технологий

Вячеслав Володин рассказал о создании в Саратове нового технопарка

На площадке технопарка в Саратове планируют создать направления в области аэромобильности, космоса и зеленых технологий.

Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, где разместится технопарк и когда пройдет презентация проекта.

- Дорогие друзья, в ближайшее время в Саратове будет создан технопарк. 4 тысячи рабочих мест. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства с привлечением одной из крупнейших компаний в области телекоммуникаций, с участием Ростеха, ну и, конечно, Правительства РФ в лице Министерства промышленности и торговли. Мы обсудили этот вопрос. Речь шла о создании технопарка на базе ЦНИИИА [Центральный НИИ измерительной аппаратуры] — на углу Московской и Радищева.

В перспективе на этой площадке должны быть созданы направления в области аэромобильности, космоса, зеленых технологий.

Мы к этому шли не один месяц, прорабатывали этот вопрос с Министерством промышленности и торговли, ну и отдать должное здесь Ростеху, который подставил со своей стороны плечо. И сейчас вот выходим уже на ту стадию, когда можно будет говорить о запуске и начале реализации этого проекта. Для Саратова это очень важно, потому что это сфера высоких технологий. Город, особенно в советское время, был ориентирован на электронику, радиоэлектронику, и сформировался огромный потенциал. Его необходимо использовать.

Думаю, что все согласитесь: эта сфера как нельзя лучше отражает запрос и жителей, ну и, конечно, открывает перспективы для тех, кто сейчас учится в наших высших учебных заведениях. Еще раз хочу подчеркнуть, направления выбраны очень перспективные. От нас зависит реализация проекта. Надеюсь, у нас все получится, ну а в августе расскажем уже, в ходе презентации проекта непосредственно в ЦНИИИА, более подробно, — сообщил Вячеслав Володин в видеоролике, размещенном в группе его сторонников в соцсетях.