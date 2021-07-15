Заводской район после аварии на мосту ожидают утренние пробки

Машина упала с моста и пробила газопровод

Городские власти предупредили саратовцев о возможности заторов и пробки у моста на 1 Жилучастке. Это нужно учесть при планировании маршрута утром из Заводского района в центр.

Как сообщили в мэрии, по предварительному заключению экспертов, конструкция путепровода имеет легкую степень повреждения после того, как с нее рухнул грузовик.

Завтра будет проведена повторная экспертиза, на основании которой примут окончательное решение по состоянию моста и возможности проезду по нему.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий: ведется восстановление контактной сети СГЭТ, уличного освещения, газопровода, ограждения. Сейчас также подсчитывается ущерб.

Заммэра Дмитрий Алексеев дал поручение «постараться завершить все необходимые работы завтра в первой половине, чтобы открыть все полосы для движения в случае положительного заключения экспертов».

До этого времени транспорт будет следовать по одной реверсной полосе.

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