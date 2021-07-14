Мужчина нырнул ночью с катера у Саратова: тело нашли спустя три дня

Утопленника нашли спустя несколько дней Фото: СУ СКР по Саратовской области

В акватории Саратова 14 июля найдено тело утонувшего 35-летнего мужчины. Следователями СК проводится проверка.

По данным регионального СУ СКР, мужчина утонул в ночь с 10 на 11 июля. Он отдыхал в компании коллег по работе катался на катере по Волге. Он решил нырнуть с катера в воду. но прыгнув в реку, на поверхности воды больше не появился.

Водолазы облспаса обследователи место ныряния, но обнаружить тело мужчины не смогли.

14 июля 2021 года коллеги мужчины, обнаружили его тело, всплывшее на поверхности воды, на берег погибшего транспортировали спасатели.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Это не первый найденный утонувшим в Саратовской области. Ранее тело выловили из Большого Узеня в Новоузенске, а также из Волги в районе Вольска.