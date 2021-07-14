Отдыхающие в Новоузенске обнаружили в воде тело утопленника

Из реки Большой Узень днем 14 июля достали тело утопленника. Личность погибшего пока не известна.

Днем возле старого моста отдыхающие увидели в воде тело. Утонувшего вывезли на берег спасатели областной службы спасения, которых вызвали на место ЧП.

Следователем СК уже проведен осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти на погибшем мужчине при внешнем осмотре не обнаружено.

В СУ СКР уточнили, что, по предварительным данным, тело находилось в воде около двух суток.

Проводится доследственная проверка, устанавливается личность погибшего.