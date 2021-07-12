Без политики: Депутата гордумы Саратова побил хулиган

Сергей Подсевалов

Напавший на депутата городской думы Сергея Подсевалова не знал, что тот является народным избранником. Об этом "КП-Саратов" сообщили источники в правоохранительных органах.

- В отдел полиции 9 июля с заявлением обратился гражданин 1994 года

рождения с сообщением о причинении ему 8 июля в вечернее время возле д. 49 по ул. Тульской в Саратове телесных повреждений неизвестным лицом в ходе внезапно возникшего конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен ранее судимый 24-летний гражданин, который дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в полиции.

Напомним, факт нападения на депутата Подсевалова его коллеги по КПРФ сразу стали трактовать как политические репрессии и "предвыборное запугивание".

В городской думе призвали дождаться расследования правоохранителей.

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