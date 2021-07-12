В гордуме Саратова прокомментировали инцидент с побитым депутатом Подсеваловым

Сергей Подсевалов
В Гордуме Саратова заявили, оценку избиению депутата Сергея Подсевалова должны дать правоохранители. При этом, не смотря на травмы. депутат пообещал прибыть на ближайшее заседание гордумы.
- В ходе разговора с исполняющим полномочия председателя Саратовской городской Думы Анатолием Серебряковым депутат Сергей Подсевалов подтвердил распространенную ранее его однопартийцами информацию о происшествии и о полученных травмах.
Он заявил, что вскоре его ждёт операция, и тем не менее выразил готовность принять участие в следующем заседании Саратовской городской Думы.
Расследовать причины происшествия и дать ему правовую оценку предстоит правоохранительным органам, - говорится в сообщении пресс-службы городской думы.
Следующее заседание гордумы назначено на 30 июля.
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