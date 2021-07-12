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Происшествия12 июля 2021 10:36

В гордуме Саратова прокомментировали инцидент с побитым депутатом Подсеваловым

Разбираться должны правоохранители
Источник:kp.ru
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Сергей Подсевалов

Сергей Подсевалов

В Гордуме Саратова заявили, оценку избиению депутата Сергея Подсевалова должны дать правоохранители. При этом, не смотря на травмы. депутат пообещал прибыть на ближайшее заседание гордумы.

- В ходе разговора с исполняющим полномочия председателя Саратовской городской Думы Анатолием Серебряковым депутат Сергей Подсевалов подтвердил распространенную ранее его однопартийцами информацию о происшествии и о полученных травмах.

Он заявил, что вскоре его ждёт операция, и тем не менее выразил готовность принять участие в следующем заседании Саратовской городской Думы.

Расследовать причины происшествия и дать ему правовую оценку предстоит правоохранительным органам, - говорится в сообщении пресс-службы городской думы.

Следующее заседание гордумы назначено на 30 июля.

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