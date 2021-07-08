Виновата пандемия: почему так мало спортсменов представят Саратов на Олимпиаде в Токио

Только три спортсмена будут представлять Саратовскую область на Олимпиаде в Токио

Только трое представителей Саратовской области поедут на Олимпиаду-2020 в Токио. Напомним, на игры в 2016 году в Рио-де-Жанейро от региона отобрались восемь спортсменов.

В пресс-службе министерства молодежной политики и спорта Саратовской области объяснили корреспонденту «КП-Саратов», как же так вышло.

По словам представителя ведомства, в каждом виде спорта отбор в олимпийскую сборную проводится по своей методике.

- Для спортсменов составляется рейтинг, где учитываются очки, полученные по итогам различных стартов, соревнований. Набравшие наибольшее количество очков смогут попасть на Олимпиаду. Некоторые спортсмены рассчитывали подняться в рейтинге во второй половине года, однако из-за коронавирусных ограничений часть соревнований пришлось отменить. Таким образом те, кто имел хорошие шансы отправиться в Токио, не успели добрать необходимые баллы, — пояснили в министерстве. Именно это произошло с одним из сильнейших бадминтонистов России, саратовцем Владимиром Мальковым.

Кто еще не смог по этой причине отобраться на главные старты планеты - неизвестно.

Напомним, в этом году количество саратовских спортсменов на Олимпиаде сократилось с восьми до трех. В пресс-службе Минспорта заметили, что подобная ситуация не может влиять на оценку работы ведомства: «Эффективность нашей деятельности не зависит от количества олимпийцев, она не оценивается по этому параметру».

В Минспорта также напомнили, что в Токио пройдет еще и Паралимпиада, на нее отправится заметно больше спортсменов из Саратовской области.

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