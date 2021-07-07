От Саратовской области на Олимпиаду в Токио едут только три спортсмена

От Саратовской области на Олимпиаду-2020 в японский город Токио отправятся только три спортсмена.

Олимпийский комитет России опубликовал состав олимпийской команды.

По основному зачету от Саратовской области поедет 22-летний фехтовальщик Константин Лоханов.

В соревнованиях по гребле на байдарках на Олимпийских играх в параллельном зачете от Саратовской области будет участвовать 27-летняя Кира Степанова. Основной зачет у нее будет числиться за Краснодарским краем.

Также в параллельном зачете в состязаниях по триатлону от нашего региона будет участвовать 30-летняя Александра Разарёнова. В основном зачете она выступает от Санкт-Петербурга.

Все трое являются мастерами спорта международного класса.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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