Объявлены адреса подвоза воды в Волжском районе

В Волжском районе Саратова к жителям домов, которых коснулось массовое отключение холодной воды, приедут водовозы. Ранее сообщались адреса и в других районах города.

В мэрии уточнили адреса подвозов:

Федоровская, 3 (16:20-16:50);

Менякина, 1 (17:05-17:35);

Исаева, 3 (17:45-18:15);

3-й проезд Муленкова (18:25-18:55);

Муленкова, № 3/1 (16:10-16:25);

Автомобильная, 42 (16:35- 16:45);

Исаева, 32 (16:55- 17:10);

3-й проезд Муленкова, 6А (17:20-17:35);

Муленкова,10А (17:40-17:55);

совхоз Комбайн (18:05-18:20);

Тагильская, 54 (15:00-15:30);

Усть-Курдюмская, 7А (15:40-16:10);

Федоровская, 3 (16:20-16:50);

Менякина, 1 (17:05-17:35);

Исаева, 3 (17:45-18:15);

3-й проезд Муленкова, 4 (18:25-18:55);

совхоз Комбайн, 22 (19:10-19:40);

ЦДК, 5 (19:55-20:25);

Молодежная, 4 (20:35-21:05);

2-й Овсяной проезд, 9 (21:15-21:45).

Напомним, многие жители Солнечного-2 несколько часов прождали водовоз из-за путаницы в мэрии. На ситуацию обратила внимание член саратовской Общественной палаты Татьяна Староверова. Этим вечером в поселок будет организован повторный подвоз.

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