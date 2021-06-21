Отключение водоснабжения в Саратове на двое суток: адреса подвоза воды

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Сегодня, 21 июня, в 4 утра по заранее объявленному графику в Саратове специалисты ООО "КВС" начали масштабное отключение водоснабжения.

По утвержденному ЕДДС города графику автоцистерны КВС будут осуществлять подвоз воды по следующим адресам:

10.00 – 10.30 и 18.00 – 18.30 – Гвардейская, 15;

16.00 – 16.30 – Буровая, 36;

10.00-10.30 и 16.00-16.30 - Большой Дачный проспект, здание 15 строение 1;

11.00-11.30 - 9-ая Дачная, зд. 10А, стр.1;

12.00-12.30 и 17.00-17.30 - 6 Дачная, ул. Гвардейская, б/н (Госпиталь ветеранов войн);

13.30-14.00 и 19.30-20.00 - Гвардейская, 15а;

14.30-15.00 и 18.30-19.00 – Гвардейская, 7а;

15.00-15.30 – Панфилова, 1;

11.00-11.30 – Чехова, 4а;

12.00-12.30 и 19.00-19.30 – Тархова, 7а;

14.00-14.30 – Лесная, 3;

13.00-13.30 – Песчано-Уметский тракт, ИК-33;

17.00-17.30 – Песчано-Уметский проезд, здание 6в.

Сотрудники КВС, а также пяти подрядных организаций приступили к выполнению работ по установке и замене 18-ти затворов различного диаметра:

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