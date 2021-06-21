После ЧП с «Камикадзе» прокуратура проверит аттракционы в городском парке Саратова

В Саратове аттракцион с людьми завис на многометровой высоте

Главе администрации Октябрьского района Саратова Игорю Молчанову поручено обратиться в прокуратуру по поводу работы аттракционов центральном городском парке.

Поручение обратиться к надзорным органам дал в ходе совещания в понедельник мэр Саратова Михаил Исаев.

По его мнению необходимо просить прокуратуру провести проверку качества и исправности аттракционов, работающих на территории городского парка культуры и отдыха им. Горького.

Напомним, накануне, 20 июня там случилось ЧП — аттракцион «Камикадзе» был заблокирован в верхней точке, и решившие покататься на нем саратовцы и гости города провисели вниз головой на многометровой высоте несколько минут.

Точно такая же ситуация уже была на этом же самом аттракционе в 2017 году. Однако он продолжает работать, не смотря на все проверки.

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