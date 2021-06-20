В Саратове люди зависли вниз головой в воздухе на аттракционе "Камикадзе"

Люди зависли вниз головой в воздухе на аттракционе в городском парке

Сегодня, 20 июня, в саратовском парке «Лукоморье» произошло ЧП.

Аттракцион «Камикадзе» завис вместе с людьми, которые оказались вниз головой, на высоте они зависли на несколько минут.

Это попало на кадры видео очевидцев. Запись распространилась по соцсетям.

Очевидцы отметили, что несмотря на это, аттракцион продолжил работу, «как ни в чем не бывало».

Напомним, подобный случай произошел в 2017 году. Тогда несколько десятков человек оказались точно в таком же положении на десять минут. Сотрудники парка оказались не готовы к случившемуся и посетителям «Камикадзе» пришлось спасать себя самим.

Они начали раскачивать аттракцион, а потом уже подключился и персонал развлекательного комплекса.

Очевидцы ЧП вызывали экстренные службы, но их помощь не понадобилась - парни и девушки справились своими силами.

Тем не менее опасный аттракцион продолжает функционирование и собирает деньги с желающих в прямом смысле рискнуть здоровьем и жизнью.