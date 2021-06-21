В Саду юннатов, который мэрия Саратова хотела застроить, посадят краснокнижные деревья

Володин недавно посетил Сад юннатов, сейчас там идет обновление и восстановление

В Областном центре экологии, краеведения и туризма (Сад юннатов, Новоузенская, 156) посадят деревья, занесенные в Красную книгу. Об этом сообщила «КП-Саратов» директор центра Ольга Жулидова. Для этого используют 455 тысяч рублей, полученных в рамках конкурса Фонда президенстких грантов.

«Коллекция-экспозиция «Русский лес» пополнится, в первую очередь, за счет высадки основных лесообразующих пород: дуба черешчатого и липы мелколистной, пород хвойных деревьев: ели европейской, лиственницы, сосны. Также в коллекции появятся деревья и кустарники, занесенные в Красную книгу Саратовской области. В их числе будут береза пушистая, ива розмаринолистная, можжевельник казацкий, смородина щетинистая», – отметила Ольга Жулидова.

Коллекция-экспозиция «Русский лес» была заложена более 30 лет назад.

Проект «Сохраним и приумножим «Русский лес» – уникальный объект в сердце большого города» стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов.

На деньги гранта благоустроят территорию «Русского леса», а также создадут учебную и экскурсионную программу для школьников и жителей области.

Сейчас на территории центра проведена очистка территории, ведется подготовка к высадке новых саженцев. направлено на формирование и развитие творческого потенциала детей и молодежи.

Напомним, на территории Областном центре экологии, краеведения и туризма мэрия Саратова планировала застройку. Здесь хотели разместить корпус для школы №77. Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе недавнего визита в Сад юннатов, высказался против такого решения и предложил поискать для школы иной участок земли.

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