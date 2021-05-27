Володин запретил застраивать Сад юннатов в Саратове

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Вячеслав Володин осмотрел Областной детский центр экологии, краеведения и туризма, более известный как Сад юннатов, который располагается на Новоузенской, 156. Здесь есть мини-зоопарк, сельхозферма, лаборатория, оранжерея, экостанция.

Рядом находящаяся рядом школа №77 переполнена, вокруг выстроено много новых многоэтажных домов. Учебное заведение рассчитано на 960 человек, а обучаются там 1338 школьников. У местных жителей появились опасения по поводу застройки Сада юннатов под расширение 77 школы.

- Кто в итоге будет выгодоприобретателем, а кто пострадавшим? Пострадавшими будут жители города, а выгодоприобретателями будут те, кто строил эти дома, не задумываясь об объектах соцсферы. Нельзя застраивать Сад юннатов. Будем под расширение школы рассматривать другие варианты», - сказал Володин.

Он отметил необходимость защиты особым статусом этой территории, чтобы никто не мог на нее посягать.