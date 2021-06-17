Преподаватель из Саратова потеряла здоровье, дважды переболев коронавирусом

Вчера, 16 июня, в вечернем выпуске новостей на «Первом канале» рассказали о саратовском преподавателе, дважды переболевшем коронавирусом.

В сюжете-призыве сделать прививку от COVID-19 останкинские журналисты привели комментарий преподавателя Елены Преображенской. 56-летняя женщина рассказывает о том, что, не успев сделать прививку, обрекла себя на жизнь с набором хронических заболеваний:

- Панические атаки появились. Их не было раньше никогда. То есть я умела справляться с собой, а вот после COVID-19 не смогла уже. Пришлось к врачу обращаться. По гастроэнтерологии стало гораздо хуже. По щитовидке просто невозможные диагнозы, они изменились в худшую сторону. Ну, в общем, врачи не знают, что с этим делать. Как бы наблюдают, как-то подлечивают, но тяжело», - рассказала Елена.

Напомним, вчера утром мы писали о 112 новых случаях коронавируса в регионе. На 16 июня в Саратовской области зарегистрированы 1 196 смертей от инфекции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.