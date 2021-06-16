Коронавирус за сутки унес жизни еще семи саратовцев

За минувшие сутки в Саратовской области погибли семь больных коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В региональном минздраве уточнили, что скончались пять женщин и двое мужчин возрастом от 51 до 93 лет.

Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 196 жителей региона.

Напомним, за прошедший день в Саратовской области зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписали 123 человека.

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