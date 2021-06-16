Коронавирус в Саратовской области: 112 новых случаев за сутки

За минувшие сутки в Саратовской области выявили 112 новых случаев коронавируса.
Всего на сегодняшний день, 16 июня, в регионе зарегистрировано 64 484 случая заболевания COVID-19.
Выписали 61 549 человек, за прошедший день — 123.
Распределение новых случаев по территории области таково: Саратов — 49, Энгельсский район — 25, Балаковский — 11, Балашовский и Перелюбский — по шесть, Аркадакский, Ртищевский — по четыре, Федоровский — три, Лысогорский — два, Краснокутский и Марксовский — по одному.
У 36 новых пациентов заболевание вызвало пневмонию.
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