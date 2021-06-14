На мосту Саратов-Энгельс начали ремонт опор

На мосту между Саратовом и Энгельсом начался ремонт опор Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 14 июня, на мосту «Саратов-Энгельс» рабочие начали ремонтировать опоры. Работы начались со стороны Энгельса. Сейчас уже завершены работы по сооружению для спуска плашкоутов.

- В настоящее время на 50% завершен монтаж специальных вспомогательных сооружений и устройств, активно ведется ремонт опор, - поделились в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, с 20 июня по ночам будут перекрывать две из трех полос моста для ремонта асфальтобетонного покрытия. Работы продлятся до конца июля, их планируют проводить примерно с 10 вечера до 6 утра. Полностью работы на мосту планируют завершить в декабре 2022 года.

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