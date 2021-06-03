Движение через мост Саратов — Энгельс будут ограничивать «примерно с 10 вечера»

Работы на мосту продлятся примерно до конца июля Фото: Александр Уриевский

В региональном Минтрансе рассказали, в какое время саратовцы не смогут пользоваться двумя полосами моста Саратов — Энгельс.

Напомним, для смены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 20 июня на ночь начнут перекрывать две из трех полос. В это время суток движение будут организовывать в реверсивном режиме.

Чиновники сообщили «КП в Саратове», что ограничения будут вступать в силу около 10 вечера, открывать движение планируют в районе 6 утра.

Как сообщалось ранее, работы продлятся примерно до конца июля.

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